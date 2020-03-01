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Только для Австралии: компания Kia представила спецверсию модели Stinger

Только для Австралии: компания Kia представила спецверсию модели Stinger
20:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Корейская корпорация разработала для Австралии специальную модификацию Stinger Night Sky Special Edition.

Особая версия от простой модели отличается наличием сокращённой гаммы оттенков, исключительно светло-серого интерьера, отделанного кожей наппа, и модернизированной системы выхлопа.

Специальная вариация Stinger является прерогативой флагманской вариации Stinger GT, которая имеет мотор V6 объёмом 3,3 литра с двойным наддувом. "Специальные" Stinger предлагаются в двух цветах: чёрном и синем. При этом в салоне стоит отметить наличие дымчатых кожаных кресел и дверных карт.

В остальном оборудование спецверсии повторяет остальные модели в предмаксимальной модификации – отсутствуют лишь рулевое колеса, которое обтянуто алькантарой, стилизованный под карбон диффузор, зеркала и решётка радиатора.

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Благодаря бимодальному выхлопу улучшить динамические показатели не получилось, таким образом, специальная вариация мощностью 370 л.с. ускоряется до 100 км/ч за те же 4,9 секунды и разгоняется максимум до 270 км/ч.

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Автомобиль, Авто, Kia, Stinger Night Sky Special Edition.
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