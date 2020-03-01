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В украинской гамме Opel появился первый семейный минивэн

В украинской гамме Opel появился первый семейный минивэн
21:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Opel представил в Украине неожиданную новинку.

Новый Opel Combo Life предложен со стандартным (L1) или увеличенным (L2) кузовом, в 5- или 7-местном исполнении, с двумя дизельными моторами на выбор.

В стандартном варианте кузова багажный отсек составляет 983 литра (загрузка под потолок). Кроме того, по всему салону может быть обустроено до 28 ящиков, полочек и ниш для мелочевки. Три раздельных задних сиденья оборудованы разъемами Isofix и позволяют установить сразу три детских кресла в один ряд. Благодаря сдвижным боковым дверям, посадка на второй ряд сидений максимально облегчена. В 7-местном варианте два дополнительных кресла устанавливаются в задней части кузова и легко снимаются при необходимости перевозки громоздких вещей.

В салоне — 8-дюймовый сенсорный дисплей мкультимедийной системы с поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto. В перечень сонащения входят система распознавания дорожных знаков, ассистент дальнего света "High Beam Assist" и пр.

В Украине Opel Combo Life доступен в двух исполнениях. Комплектация ENJOY включает в себя систему ESC, круиз-контроль, шесть подушек безопасности (включая шторки), электропривод всех стеклоподъемников (включая окна в боковых сдвижных дверях), кондиционер, подогрев передних сидений, сиденье водителя с подлокотником и регулировкой поясничной поддержки, Цена с двигателем HDi 92 МКПП L1 – от 482,5 тысяч грн. Вариант с турбодизелем BlueHDi 130 с 8-ст. АКПП и расширенным оснащением обойдется от 567,2 тысяч грн.

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Максимальная комплектация INNOVATION доступна с силовым агрегатом BlueHDi 130 и дополнительно предлагает 2-зонный климат-контроль, камеру заднего вида, кожаный руль, систему беcключевого доступа, три раздельных сиденья во втором ряду и многое другое. Цена стартуют с отметки 623,2 тысяч грн.

Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров Opel, презентация модели пройдет в начале апреля, тогда же и начнутся продажи новинки.

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Автомобиль, Opel, Авто, Минивэн, Opel Combo Life.
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