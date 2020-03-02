Компания Volvo разработает собственные аккумуляторы для электрокаров

Такой шаг позволит компании к 2025 году нарастить объем своих глобальных продаж аккумуляторных электрокаров до 50 процентов.

Пока же шведы пользуются продукцией известной фирмы LG Chem.

С ней же сотрудничают и другие автопроизводители, среди которых - Tesla.

Аккумулятор считается одним из наиболее дорогостоящих компонентов в современных электрокарах. Именно поэтому для Volvo важно, чтобы этот ключевой элемент изготавливался собственными силами, а не третьей стороной.

Ведь автомобили этой шведской марки всегда славились своей эталонной надежностью.

Тот же Volvo XC40 начинал свой путь как бензиновое авто, и, чтобы поставить его на другие рельсы, сохранив безопасность, производителю пришлось серьезно потрудиться. В планах на будущее у шведов значится электрификация большинства своих моделей.

Известно, что сумма инвестиций, направленных в предприятие по производству аккумуляторов, составила 60 млн долларов.