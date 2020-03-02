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Понедельник, 02.03.2020
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Еще больше "лошадок": Subaru Crosstrek получит новый мотор

Еще больше "лошадок": Subaru Crosstrek получит новый мотор
19:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Автомобиль японской марки переживет существенное преображение.

Визуально особых изменений не будет, а вот техническая часть переживет существенные доработки.

Речь идет о новом движке на 2,5 литра. Рост литража на 0,5 позволит увеличить потенциал на 30 лошадей. Ценник остается тайной.

Subaru Crosstrek носит еще одно имя – XV. Версия 2021 модельного года будет комплектоваться движком рабочим объемом 2,5 литра. Об этом заявил глава американского подразделения бренда. Том Долл отмечает: "Наши клиенты любили не любили Crosstrek как раз за недостаток мощности. Потому часто приходилось слышать о невозможности пойти на обгон или перегреве. Перегрев – естественное явление, возникающее из-за недобора мощности. Потому мы задумались о варианте на 2,5 литра".

Такой агрегат предложат к спортивной комплектации, а также появилась информации о варианте "Limited". Пока рано судить о потенциале двигателя и каким он окажется. То ли это будет новый вариант от Subaru, или попросту проверенный временем старенький 2,5. К примеру, на актуальном модельном ряду 2,5-литровые моторы выдают 182 лошадиные силы.

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Тем временем движок Crosstrek ограничен потенциалом всего в 2,0 литра и обеспечивает 152 скакуна. Гибридная версия Crosstrek и вовсе бедна на лошадей, всего 148.

Сроки старта продаж Crosstrek с 2,5-литровым двигателем пока неизвестен. Ожидаемы поставки к концу года. Хотя ценник вырастет по сравнению с 2,0-литровым младшим собратом. Новый мотор станет работать в паре с 6МКПП или фирменным доработанным вариатором.

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Автомобиль, Авто, Subaru, Subaru Crosstrek.
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