Скачать
Вторник, 03.03.2020
Шикарный автомобиль будущего от Rolls-Royce (Фото)
1 / 13

Шикарный автомобиль будущего от Rolls-Royce (Фото)

Британский автопроизводитель анонсировал свои планы на будущее, продемонстрировав концепт автомобиля Rolls-Royce Vision Next 100. По словам разработчиков, модель является лишь одним из возможных вариантов. Автомобиль, оснащённый автопилотом, сможет предложить пассажирам максимум комфорта и роскоши.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Rolls-Royce, Авто, Машины, Роскошь, Автомобили будущего, Шикарные машины.
03:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь