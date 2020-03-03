Шикарный автомобиль будущего от Rolls-Royce (Фото) Британский автопроизводитель анонсировал свои планы на будущее, продемонстрировав концепт автомобиля Rolls-Royce Vision Next 100. По словам разработчиков, модель является лишь одним из возможных вариантов. Автомобиль, оснащённый автопилотом, сможет предложить пассажирам максимум комфорта и роскоши.