Mercedes готовится представить свои гибридные новинки (Фото)

Компания представит гибридные CLA 250e, CLA 250e Shooting Brake и GLA 250e.

Новый Mercedes-Benz CLA 250e, CLA 250e Shooting Brake и GLA 250e расширяют возможности трансмиссии моделей, добавляя в линейку гибридную силовую установку с подключаемым модулем.

Эти автомобили будут доступны в Европе уже этой весной.

Все модели приводятся в движение 1,3-литровым двигателем внутреннего сгорания и электрический мотором с общей мощностью системы 215 лошадиных сил и 450 Ньютон-метров крутящего момента.

Пару силовой установке составляет 8-скоростная коробка передач с двойным сцеплением. Аккумулятор гибридной системы имеет емкость 15,6 киловатт-часа.

Новый CLA 250e Mercedes по оценкам WLTP имеет запас хода от 60 до 69 километров. В кузове Shooting Brake модель должна преодолеть на электротяге 58–68 км, а GLA 250e – от 53 до 61 км.

Компоновка система PHEV включает в себя перенаправление выхлопных газов и изменение расположение топливного для освобождения пространства, необходимого для установки аккумулятора.

Все новые модели используют систему управления маршрутами Mercedes, которая оценивает навигационные данные и ограничения скорости, изменяя режим электропривода, чтобы максимально использовать гибридную технологию.

Водители также могут принудительно заставить систему перейти в режим движения, в котором приоритет отдается электрической мощности, если человек не нажимает на педаль газа настолько, чтобы компьютер решил, что двигатель внутреннего сгорания необходим.

По оценкам автопроизводителя, 90 процентов ежедневного вождения может совершаться исключительно с использованием электроэнергии.