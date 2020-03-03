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Большой выбор: новинку от Ford представят в 10-ти цветах

Большой выбор: новинку от Ford представят в 10-ти цветах
13:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Новый Ford Bronco предложат в большой цветовой гамме.

В скором времени новинка будет представлена в общественности, а тем временем информация о ней становится более подробной. Так, фотошпионам уже удалось запечатлеть прототипы внедорожника, а также имеются патентные заявки на различные компоненты машины.

Кроме того, накануне на сайте Automotivetouchup.com появился список цветов для 2021 Ford Bronco. Так, на странице буквально написано, что вы выбираете цвет краски для Ford Bronco.

Всего доступно 10 оттенков, от гаммы Iconic Silver Metallic до Cyber Orange Pearl, Race Red и любопытного сине-серого оттенка под названием Area 51.

Поклонники Ford узнают в списке цвет Oxford White, который был частью Ford на протяжении десятилетий, хотя имеется небольшое разочарование, так как отсутствуют яркие оттенке синего. Возможно, он еще появится.

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Ford не подтвердит никаких деталей, связанных с Bronco, поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, является ли данная цветовая палитра подлинной внедорожника.

Для этого придется подождать еще несколько недель, пока камуфляж, наконец, не будет снят. В компании уже подтвердили, что дебют Bronco состоится в конце марта или начале апреля.

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Автомобиль, Ford, Авто, Ford Bronco.
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