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"Сотню" за 3,6 секунды: Alfa Romeo представила седан Giulia GTA

"Сотню" за 3,6 секунды: Alfa Romeo представила седан Giulia GTA
19:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Модификация Alfa Romeo Gulia GTA разработана на основе топовой версии Quadrifoglio.

Работы велись в трёх направлениях: форсирование мощности мотора, уменьшения веса автомобиля и оптимизация аэродинамики. Так, 2,9-литровый битурбированный двигатель V6 получил производительность 540 л.с. вместо прежних 510 "лошадок". Кроме того, перенастроили 8-диапазонную автоматическую коробку передач.

Чтобы уменьшить вес седана, разработчики оснастили версию Gulia GTA кермическими тормозными дисками, ажурными 20-дюймовыми дисками и прямоточной выхлопной системой Akrapovic с двумя патрубками в центре задней части машины.

Кроме того, из углепластика сделали колёсные арки, передний бампер, а также капот и панель крыши. Для оптимизации аэродинамики разработали накладки на порогах, спойлер на крышке багажного отсека и вставки в переднем бампере.

Кроме версии Gulia GTA компания представила ещё более экстремальную модификацию Giulia GTAm. Данный вариант обзавёлся увеличенным передним сплиттером, спортивными передними сиденьями с 6-точечными ремнями безопасности и габаритным задним антикрылом. Вес Giulia GTAm стал на 100 кг легче, если сравнивать с седаном Quadrifoglio. Первую "сотню" GTAm набирает всего за 3,6 секунды, против 3,9 секунды — у базовой модели.

Alfa Romeo в 2020 году прекратят выпускать самую маленькую и недорогую модель

Известно, что общий тираж двух версий — Gulia GTA и GTAm составит всего 500 экземпляров. На европейском рынке уже открыт приём заказов на новинки. Официальные цены пока не объявлены, но, по предварительной информации, они перешагнут через отметку в 115 тыс. евро.

При покупке таких машин клиенту вручат два шлема и сертификат на трек-день в фирменной школе Accademia di Guida.

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Автомобиль, Alfa Romeo, Авто, Alfa Romeo Giulia GTA.
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