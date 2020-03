"Сотню" за 3,6 секунды: Alfa Romeo представила седан Giulia GTA

Работы велись в трёх направлениях: форсирование мощности мотора, уменьшения веса автомобиля и оптимизация аэродинамики. Так, 2,9-литровый битурбированный двигатель V6 получил производительность 540 л.с. вместо прежних 510 "лошадок". Кроме того, перенастроили 8-диапазонную автоматическую коробку передач.

Чтобы уменьшить вес седана, разработчики оснастили версию Gulia GTA кермическими тормозными дисками, ажурными 20-дюймовыми дисками и прямоточной выхлопной системой Akrapovic с двумя патрубками в центре задней части машины.

Кроме того, из углепластика сделали колёсные арки, передний бампер, а также капот и панель крыши. Для оптимизации аэродинамики разработали накладки на порогах, спойлер на крышке багажного отсека и вставки в переднем бампере.

The most powerful road legal Alfa Romeo yet, the Giulia GTA. The GTA gets the same twin-turbocharged 2.9L V6 engine as the Quadrifoglio, but with 533bhp. pic.twitter.com/YCKM6DOQ4C

— WorthReviewing (@worthreviewing) March 2, 2020