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Компания BMW представила Concept i4 (Фото)

Компания BMW представила Concept i4 (Фото)
20:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Concept i4 - это полностью электрический концепт-кар, опытная модель, которая представляет собой нечто большее, чем футуристический шоу-кар.

Concept i4 выступает в роли предсерийной модели полностью электрического i4, готового к производству и похожего на Gran Coupe, который действительно появится на рынке в следующем году.

BMW уже подтвердила, что i4, который будет выпущен в Мюнхене в 2021 году, получит аккумуляторную батарею мощностью 80 кВт-ч, что соответствует электрическому пробегу по WLTP в 600 километров. Сама силовая установка мощностью 531 л.с. способна разогнать автомобиль с места до скорости 100 км/ч за 4,0 секунды.

Максимальная скорость составляет 200 км/ч, что неплохо для электромобиля. Аккумуляторная батарея с зарядным устройством 150 кВт может быть заряжена до 80% своей емкости примерно за 35 минут.

Концепт i4 имеет поразительную новую "решетку радиатора", которую BMW уже показывал в серии Concept 4.

Поскольку у этой концепции полностью электрический привод, решетка радиатора закрыта и выполняет роль декоративного элемента. Не удивляйтесь, если будущие 4-Series Gran Coupé, обычные 4-Series Coupé и Cabrio также будут представлены с внешностью, в целом очень похожей на эту Concept i4.

В интерьере, в котором могут разместиться четыре пассажира, мы видим футуристически оформленную версию выглядящего относительно серийно интерьера BMW.

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Поразительными вещами, конечно же, являются два больших цифровых дисплея, которые занимают место за рулевым колесом.

Автомобиль также оснащен панорамной крышей, и BMW все еще предлагает рычаг для переключения механических передач системы iDrive.

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Автомобиль, BMW, Авто, Concept i4.
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