Компания BMW представила Concept i4 (Фото)

Concept i4 - это полностью электрический концепт-кар, опытная модель, которая представляет собой нечто большее, чем футуристический шоу-кар.

Concept i4 выступает в роли предсерийной модели полностью электрического i4, готового к производству и похожего на Gran Coupe, который действительно появится на рынке в следующем году.

BMW уже подтвердила, что i4, который будет выпущен в Мюнхене в 2021 году, получит аккумуляторную батарею мощностью 80 кВт-ч, что соответствует электрическому пробегу по WLTP в 600 километров. Сама силовая установка мощностью 531 л.с. способна разогнать автомобиль с места до скорости 100 км/ч за 4,0 секунды.

Максимальная скорость составляет 200 км/ч, что неплохо для электромобиля. Аккумуляторная батарея с зарядным устройством 150 кВт может быть заряжена до 80% своей емкости примерно за 35 минут.

Концепт i4 имеет поразительную новую "решетку радиатора", которую BMW уже показывал в серии Concept 4.

Поскольку у этой концепции полностью электрический привод, решетка радиатора закрыта и выполняет роль декоративного элемента. Не удивляйтесь, если будущие 4-Series Gran Coupé, обычные 4-Series Coupé и Cabrio также будут представлены с внешностью, в целом очень похожей на эту Concept i4.

В интерьере, в котором могут разместиться четыре пассажира, мы видим футуристически оформленную версию выглядящего относительно серийно интерьера BMW.

Поразительными вещами, конечно же, являются два больших цифровых дисплея, которые занимают место за рулевым колесом.

Автомобиль также оснащен панорамной крышей, и BMW все еще предлагает рычаг для переключения механических передач системы iDrive.