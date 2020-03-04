Toyota отложила премьеру нового компактного кроссовера

По неподтвержденной пока информации премьерный показ перенесли на несколько недель вперед.

Презентация должна была состояться в рамках Женевского автосалона, который отменили из-за эпидемии коронавируса.

Следовать примеру коллег и рассказывать о новинке в режиме онлайн в Toyota не стали.

Японская компания Toyota перенесла премьерный показ своего нового кроссовера, который построен на базе модели Yaris.

До конца дня все ждали показа новинки в режиме онлайн, однако этого так и не произошло.

Не исключено, что Toyota организует собственное мероприятие, на котором и будет представлена новинка. Представители Toyota уже не раз заявляли, что ведут работу над новым кроссовером – в его основу должна лечь платформа GA-B, которая используется на новом Toyota Yaris.

Однако новинка должна стать не просто хэтчбеком с увеличенным клиренсом, а по-настоящему новым авто. В модельном ряду марки новинка будет стоять на одну ступень ниже кроссовера CH-R.

Производство автомобиля будет налажено на заводе компании во Франции. Toyota возлагает большие надежды на новый кросс – в компании рассчитывают, что к 2025 году около 30% от всех европейских продаж марки придется именно на него.