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Toyota отложила премьеру нового компактного кроссовера

Toyota отложила премьеру нового компактного кроссовера
11:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

По неподтвержденной пока информации премьерный показ перенесли на несколько недель вперед.

Презентация должна была состояться в рамках Женевского автосалона, который отменили из-за эпидемии коронавируса.

Следовать примеру коллег и рассказывать о новинке в режиме онлайн в Toyota не стали.

Японская компания Toyota перенесла премьерный показ своего нового кроссовера, который построен на базе модели Yaris.

До конца дня все ждали показа новинки в режиме онлайн, однако этого так и не произошло. 

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Не исключено, что Toyota организует собственное мероприятие, на котором и будет представлена новинка. Представители Toyota уже не раз заявляли, что ведут работу над новым кроссовером – в его основу должна лечь платформа GA-B, которая используется на новом Toyota Yaris. 

Однако новинка должна стать не просто хэтчбеком с увеличенным клиренсом, а по-настоящему новым авто. В модельном ряду марки новинка будет стоять на одну ступень ниже кроссовера CH-R.

Производство автомобиля будет налажено на заводе компании во Франции. Toyota возлагает большие надежды на новый кросс – в компании рассчитывают, что к 2025 году около 30% от всех европейских продаж марки придется именно на него.

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Автомобили, Toyota, Авто, Кроссовер, Новинки авто.
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