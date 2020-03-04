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Компания Ford анонсировал новый фургон Transit

Компания Ford анонсировал новый фургон Transit
14:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Клиенты могут выбрать из множества конфигураций электрического Transit, включая грузовой фургон, с тремя различными исполнениями крыши и тремя вариантами длины кузова.

Ford объявил, что добавит в свой модельный ряд электрический фургон Transit уже к 2022 году.

В скором времени в линейке грузовых фургонов Ford Transit появится электрическая версия. Он присоединится к Mustang Mach-E и грядущему электрическому пикапу F-150.

В компании отмечают, что электрический Transit, который будет собираться в США, поможет компаниям достичь своих целей в области устойчивого развития.

Как и Mustang Mach-E, электрический Transit будет иметь доступ к зарядной сети FordPass. На сегодняшний день это самая большая сеть общего пользования в Америке, которая насчитывает 35 тыс. штекеров на 12 500 зарядных станциях. 

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Электрический Transit будет оснащен модемом FordPass Connect с точкой доступа Wi-Fi 4G LTE, который может записывать данные водителя для менеджеров фургона. Они смогут получить доступ к GPS-отслеживанию, геозонированию и диагностике транспортных средств.

Цены, фотографии и другие детали еще не представлены, но будут опубликованы в скором времени.

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Ford, Авто, Фургон, Новинки авто, Ford Transit, Transit, Фургон Transit.
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