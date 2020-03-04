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Откройте для себя бренд вновь: BMW обновила логотип

Откройте для себя бренд вновь: BMW обновила логотип
21:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Новая эмблема, представленная на шоу-каре BMW Concept i4, сохранила круглую форму, однако отличается шрифтовым начертанием букв и отсутствующей заливкой.

Нынешний логотип используется с 1997 года и, по мнению BMW, уже устарел. Новая эмблема создавалась с целью привлечь к марке молодёжь, которая живёт в "цифровом мире".

Также лояльная аудитория "сможет открыть для себя бренд вновь". Отличается один от другого по начертанию аббревиатуры BMW и отсутствующей заливки сплошным цветом внешнего круга — теперь на автомобилях эта часть логотипа будет прозрачной.

Как это смотрится живьём BMW продемонстрировала на электрическом седане Concept i4. Внешняя, не закрашенная часть теперь будет соответствовать цвету кузова машины. Вдобавок логотип выглядит более плоским и чем-то похож на эмблему 1963 года.

Компания BMW представила Concept i4 (Фото)

Прототип BMW Concept i4 получил батарею ёмкостью 80 киловатт-часов и электрический силовой агрегат мощностью 530 лошадиных сил, который обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч за 4 секунды.

Заявленный запас хода составляет 600 километров по циклу WLTP.

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Автомобиль, BMW, Логотип, Бренд, Авто.
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