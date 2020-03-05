Harley-Davidson показал новые логотипы для электрических мотоциклов

Подача заявки на товарный знак не означает, что все идеи будут реализованы.

Harley-Davidson, по сути, стал первым признанным производителем мотоциклов, который недавно пошел по пути электрификации.

Все началось с электрического мотоцикла LiveWire, и, похоже, планы Harley-Davidson на этот сегмент не остановятся. Несомненно, LiveWire не оказался тем хитом, на который надеялся производитель, по крайней мере, на данный момент, и он даже страдал от остановки производства, вызванной проблемой инфраструктуры зарядных устройств. Но американцев не остановили эти незначительные неудачи.

В заявлении, поданном в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) от 3 марта 2020 года, Harley-Davidson зарегистрировал товарный знак с надписью "электрические мотоциклы и конструкционные части для них; электрические мотоциклы и их конструктивные элементы".

Когда компания рассекретила LiveWire и последующие мотоциклы, руководство решило, что эта новая линейка продуктов должна продаваться под другим логотипом или под другим товарным знаком.

Какой бы ни была судьба этих двух логотипов, ясно одно: Harley полон решимости сделать так, чтобы электрификация стала стратегией будущего, которая рассчитана на 1 миллион новых мотоциклов к 2027 году.