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Четверг, 05.03.2020
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Harley-Davidson показал новые логотипы для электрических мотоциклов

Harley-Davidson показал новые логотипы для электрических мотоциклов
08:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Подача заявки на товарный знак не означает, что все идеи будут реализованы.

Harley-Davidson, по сути, стал первым признанным производителем мотоциклов, который недавно пошел по пути электрификации.

Все началось с электрического мотоцикла LiveWire, и, похоже, планы Harley-Davidson на этот сегмент не остановятся. Несомненно, LiveWire не оказался тем хитом, на который надеялся производитель, по крайней мере, на данный момент, и он даже страдал от остановки производства, вызванной проблемой инфраструктуры зарядных устройств. Но американцев не остановили эти незначительные неудачи. 

В заявлении, поданном в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) от 3 марта 2020 года, Harley-Davidson зарегистрировал товарный знак с надписью "электрические мотоциклы и конструкционные части для них; электрические мотоциклы и их конструктивные элементы".

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Когда компания рассекретила LiveWire и последующие мотоциклы, руководство решило, что эта новая линейка продуктов должна продаваться под другим логотипом или под другим товарным знаком.

Какой бы ни была судьба этих двух логотипов, ясно одно: Harley полон решимости сделать так, чтобы электрификация стала стратегией будущего, которая рассчитана на 1 миллион новых мотоциклов к 2027 году.

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Логотип, Авто, Мотоциклы, Байки, Электрические мотоциклы, Harley-Davidson логотип.
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