Скачать
Среда, 04.03.2020
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

Полностью электрический Porsche 911: стоит ли ожидать

Полностью электрический Porsche 911: стоит ли ожидать
18:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Porsche не прочь электрифицировать свой модельный ряд.

Седан Taycan является первым электромобилем компании, а в комплектации Turbo он может предложить достаточно большую производительность.

Скоро появиться универсалы Taycan Sport Turismo и Cross Turismo, и до сих пор ходят слухи о том, что руководство бренда также собирается представить гибрид 911 и версию купе с электрическим мотором.

Зарубежное издание Autocar сообщает, что эти слухи якобы являются ложными. Журналисты ссылаются на слова главы Porsche по семейству 911 Франка-Штеффена Уоллизера.

Autocar имел возможность поболтать с ним на различные темы, и среди них был электрифицированный 911. Короче говоря, он, похоже, не заинтересован в разработке гибридной или полностью электрической версии самого культового автомобиля Porsche. Он отдельно отметил, что он "будет бороться за то, чтобы 911 сохранил свой бензиновый двигатель".

Анонсирован дебют самого мощного Porsche 911 Turbo S
Анонсирован дебют самого мощного Porsche 911 Turbo SЧитать полностью

Он также сказал, что 911 будет последним автомобилем Porsche, который будет работать на электричестве. Предположительно, электрическая версия модели появится после 2030 года.

Это, безусловно, отличается от тех слухов, которые мы слышали об электрифицированных версиях 911 (поколения 992) – ранее сообщалось о том, что такие версии спортивной машины могут появится уже в 2022 года.

Судя по всему, Porsche не будет предлагать даже гибридную версию нынешнего поколения 911 – новая генерация модели будет представлена в 2026 году. Опасения Уоллизера, похоже, связаны с добавлением слишком большого веса к 911.

Porsche Macan станет электрокаром

Примечательно, что ранее сообщалось о том, что купе 911 нынешнего поколения 992 было разработано с учетом установки гибридных моторов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche 911.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
04 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
05 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает бушевать грипп
В Украине продолжает бушевать грипп
Зеленский назвал потенциального министра обороны
Зеленский назвал потенциального министра обороны
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь