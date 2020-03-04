Полностью электрический Porsche 911: стоит ли ожидать

Porsche не прочь электрифицировать свой модельный ряд.

Седан Taycan является первым электромобилем компании, а в комплектации Turbo он может предложить достаточно большую производительность.

Скоро появиться универсалы Taycan Sport Turismo и Cross Turismo, и до сих пор ходят слухи о том, что руководство бренда также собирается представить гибрид 911 и версию купе с электрическим мотором.

Зарубежное издание Autocar сообщает, что эти слухи якобы являются ложными. Журналисты ссылаются на слова главы Porsche по семейству 911 Франка-Штеффена Уоллизера.

Autocar имел возможность поболтать с ним на различные темы, и среди них был электрифицированный 911. Короче говоря, он, похоже, не заинтересован в разработке гибридной или полностью электрической версии самого культового автомобиля Porsche. Он отдельно отметил, что он "будет бороться за то, чтобы 911 сохранил свой бензиновый двигатель".

Он также сказал, что 911 будет последним автомобилем Porsche, который будет работать на электричестве. Предположительно, электрическая версия модели появится после 2030 года.

Это, безусловно, отличается от тех слухов, которые мы слышали об электрифицированных версиях 911 (поколения 992) – ранее сообщалось о том, что такие версии спортивной машины могут появится уже в 2022 года.

Судя по всему, Porsche не будет предлагать даже гибридную версию нынешнего поколения 911 – новая генерация модели будет представлена в 2026 году. Опасения Уоллизера, похоже, связаны с добавлением слишком большого веса к 911.

Примечательно, что ранее сообщалось о том, что купе 911 нынешнего поколения 992 было разработано с учетом установки гибридных моторов.