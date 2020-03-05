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Четверг, 05.03.2020
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Суперуниверсал Audi RS6 Avant получил карбоновый кузов

Суперуниверсал Audi RS6 Avant получил карбоновый кузов
12:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Суперуниверсалу достался полностью углепластиковый кузов, огромный диффузор и новая выхлопная система.

Немецкие мастера тюнинга из Mansory поработали над универсалом Audi RS6 Avant.

Модернизация коснулась как внешности, так и технических параметров.

Специалисты из этого ателье уже не раз показывали интересные проекты, и их последняя разработка займет достойное место.

Главной изюминкой новинки стал кузов, который был полностью выполнен из углепластика – такая конструкция не только придает машине шикарный посвежевший вид, но и добавляет ей динамики за счет облегченного кузова.

На капоте автомобиля находятся специальные прорези для вентиляции – они необходимы для лучшего охлаждения, так как двигатель стал еще мощнее.

Тюнингованный автомобиль также обзавелся новой выхлопной системой, большим диффузором и крылом на двери багажника. 

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Audi RS6 Avant оснастили большими 22-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильной резиной.

Под капотом находится тот же 4,0-литровый двигатель V8, что и у серийной версии. Однако его мощность была увеличена с 600 до 730 л.с. соответственно. Теперь спорткар может набирать первые 100 км/ч за 3,2 секунды, что на 0,4 секунды лучше, чем у базовой версии.

Максимально возможная скорость ограничена отметкой 305 км/ч.

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Автомобили, Авто, Audi RS6 Avant, Новинки авто.
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