Только для Индии: Honda обновила кроссовер WR-V

Японская компания Honda рассекретили обновленный кроссовер WR-V.

Новая модель базируется на "тележке" от Honda Jazz. Впервые в продажу он поступил около трех лет назад, в самом начале 2017 года. Это обновление стало первым для автомобиля.

Honda WR-V обладает компактными размерами – длина кросса составляет 4 070 мм при колесной базе 2 550 мм, ширина – 1 730 мм, а высота 1 600 мм.

Из экстерьера отметим практически полностью измененную переднюю часть – обновленный WR-V получил новую радиаторную решетку, более узкие головные фары, стильные бамперы. Уже в базовой версии ходовые огни имеют светодиодную начинку.

В боковой части автомобиля выделяются расширители колесных арок, за счет которых машина визуально прибавила в габаритах.

Моторная гамма состоит из двух силовых установок – базового 1,2-литрового мотора с отдачей 90 л.с. и 1,5-литрового дизельного двигателя с мощностью 100 л.с.

Первый сочетается с 5МКПП или вариатором в зависимости от комплектации, а дизельному мотору полагается 6-ступенчатая "механика". Продажи автомобиля начнутся в апреле текущего года.