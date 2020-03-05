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Только для Индии: Honda обновила кроссовер WR-V

Только для Индии: Honda обновила кроссовер WR-V
20:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Японская компания Honda рассекретили обновленный кроссовер WR-V.

Новая модель базируется на "тележке" от Honda Jazz. Впервые в продажу он поступил около трех лет назад, в самом начале 2017 года. Это обновление стало первым для автомобиля.

Honda WR-V обладает компактными размерами – длина кросса составляет 4 070 мм при колесной базе 2 550 мм, ширина – 1 730 мм, а высота 1 600 мм.

Из экстерьера отметим практически полностью измененную переднюю часть – обновленный WR-V получил новую радиаторную решетку, более узкие головные фары, стильные бамперы. Уже в базовой версии ходовые огни имеют светодиодную начинку.

В боковой части автомобиля выделяются расширители колесных арок, за счет которых машина визуально прибавила в габаритах.

Моторная гамма состоит из двух силовых установок – базового 1,2-литрового мотора с отдачей 90 л.с. и 1,5-литрового дизельного двигателя с мощностью 100 л.с.

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Первый сочетается с 5МКПП или вариатором в зависимости от комплектации, а дизельному мотору полагается 6-ступенчатая "механика". Продажи автомобиля начнутся в апреле текущего года.

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Автомобиль, Honda, Авто, Honda WR-V.
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