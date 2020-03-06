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Электрические Audi получат "заряженные" версии

Электрические Audi получат "заряженные" версии
10:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Audi собирается увеличить привлекательность своих полностью электрических внедорожников, добавив спортивные версии S e-tron и e-tron Sportback.

Новые модели сочетают в себе три электромотора для большей мощности и большего контроля на высоких скоростях в попытке привлечь покупателей, которые могли бы выбрать рабочие вариации Tesla Model X вместо этого.

Обе модели S пользуются мотором, выдающим до 496 л.с. с 402 л.с. Дополнительная мощность снижает время разгона до 100 км/ч до 4,5 секунд, в сравнении с 5,7 секундами в 55-й версии и 6,8 секундами в более слабой модели 50. 

В модели S задний двигатель перемещен к передней оси, что добавляет еще два двигателя к задней оси.

Два задних двигателя обеспечивают основную движущую силу при обычном движении, а передний двигатель помогает, когда требуется большее ускорение или когда обнаруживается потеря сцепления.

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Производство E-tron на заводе Audi в Брюсселе, Бельгия, пришлось приостановить в конце февраля из-за проблем с питанием от батарей. Немецкие СМИ сообщили, что проблема возникла из-за нехватки ячеек, поставляемых Audi в Польшу.

Ценник на модели S составит от 90 000 до 100 000 евро. E-tron старует с 69 100 евро для 50 моделей в Германии, а Sportback - с 71 350 евро.

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Автомобили, Авто, Audi e-tron, Электрические автомобили.
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