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Volkswagen представил обновленный внедорожник Teramont

Volkswagen представил обновленный внедорожник Teramont
08:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Немецкий автопроизводитель начинает продажи обновленной версии своего внедорожника Volkswagen Atlas, известного в Европе под названием Teramont.

Стоимость модели не изменилась, но внешность и техническое оснащение стала другими.

Новинка в базовом исполнении получила тканевый салон, 6,5-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, ручную регулировку кресел, 18-дюймовые легкосплавные колеса, систему автоматического экстренного торможения, функцию контроля "слепых зон", а также систему оповещения о перекрестном движении сзади. 

Под капотом расположился 2,0-литровый турбированный двигатель, отдача которого составляет 235 л.с.

Исполнение SE Tech — самая доступная версия, которая оснащается 276-сильным VR6. Авто будет доступно с 20-дюймовыми колесами, дистанционным запуском, датчиками парковки и адаптивным круиз-контролем. В комплектации SEL добавляются поворотные фары, сиденье водителя с электроприводом и памятью, система удержания в полосе движения, распознавание дорожных знаков, навигация и панорамный люк на крыше.

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Atlas SEL Premium оснащен кожаной обивкой, подогревом и вентиляцией передних кресел, подогревом задних сидений, модернизированной аудиосистемой, системой автоматической парковки и камерой кругового обзора. Также за доплату клиенты могут заказать пакет R-Line, который добавляет спортивный обвес, уникальные колесные диски и накладки на педали из нержавеющей стали. Стоимость модели стартует с отметки в 32 565 долларов.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Новинки авто, Внедорожник Teramont.
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