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Пуленепробиваемый Mercedes-AMG G63 от ателье Mansory (Фото)

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Пуленепробиваемый Mercedes-AMG G63 от ателье Mansory (Фото)
17:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Специалисты тюнинг-компании решили сделать бронированную версию "Гелендвагена".

В последнее время тюнеры из ателье Mansory активно представляют свои версии популярных моделей.

Так, недавно был показан проект по превращению стандартного внедорожника Mercedes-AMG G63 в двухдверный пикап.

Теперь же в Mansory решили преобразовать эту же модель внедорожника в бронированный автомобиль.

Стоит сказать, что представленный Mercedes-AMG G63 - это первый пуленепробиваемый автомобиль от Mansory. Сообщается, что он построен в соответствии с философией "невидимой брони", то есть это означает видимое скрытие специальных возможностей защиты автомобиля.

Для клиентов будет доступна либо более низкий уровень защиты - стандарт VPAM4, либо более высокий - VPAM7. Первый из них предлагает всестороннюю защиту для своих пассажиров, но нацелен на клиентов, которые считают, что легкого бронирования их транспортных средств достаточно для их личной безопасности.

При этом независимо от стандарта защиты, выбранного заказчиком, бронированный G63 поставляется с полным тюнинг-пакетом от Mansory. Он включает элементы корпуса, выполненные из углеволокна, переделанные бамперы, воздухозаборник на капоте, аварийное освещение и полный обвес по кругу. В интерьере автомобиля специалисты компании могут предложить полную индивидуализацию их предпочтений.

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Чтобы компенсировать дополнительный вес пакета брони, ателье предлагает и доработку силового агрегата.

Представлены две версии: первая из них - это 4,0-литровый мотор Twin-Turbo V8, форсированный до 700 л.с. и 950 Нм крутящего момента и вторая - увеличение мощности до 800 "лошадок" и 1050 Нм крутящего момента.

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Внедорожник, Тюнинг, Mansory, Гелендваген, Mercedes-AMG G63.
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