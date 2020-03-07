Оценена безопасность обновленного Genesis G90

Модели дали хорошую оценку за прочность на разрыв крыши и эффективность подголовника.

Недавно обновленный Genesis G90 прошел краш-тестирование в Институте страхования безопасности на шоссе, и большому седану удалось получить награду Top Safety Pick + от IIHS.

Top Safety Pick + - это высшая оценка IIHS. Чтобы получить ее, новый G90 должен был получить оценку "хорошо" во всех краш-тестах Института: умеренное перекрытие переднего бампера, небольшое перекрытие передней части авто на стороне водителя и пассажира, а также боковое столкновение.

Модели также дали хорошую оценку за прочность на разрыв крыши и эффективность подголовника. Помимо этого, автоматизированные системы экстренного торможения G90 зарегистрировали превосходную успешность срабатывания в тестах на скорости 12 и 25 миль в час, а система обнаружения пешеходов также избежала попадания пешехода в тест на низкой скорости и успешно снизила скорость удара на высокой скорости.

Наконец, стандартные светодиодные фары G90 получили хорошую оценку.

G90 присоединяется к своим братьям и сестрам G80 и G70 в списке победителей Top Safety Pick + Института 2020 года.