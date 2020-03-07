Porsche начала тестировать гибридную версию 911

До выхода в серию Porsche потребуется минимум 5 лет, и купить такую машину можно будет в 2026 году.

Немецкий производитель спорткаров Porsche полным ходом ведет разработку гибридной модификации легендарной модели 911.

Первый тестовый образец уже отправился на испытания.

Слухи о гибридной модификации авто ходили уже несколько лет, однако теперь информация официально подтверждена членом правления Майклом Штайнером в беседе с журналистами Auto Express.

В своем интервью он отметил, что платформа автомобиля была адаптирована под использование гибридной силовой установки.

Однако специалисты немецкой марки могут удивить и выпустить ее раньше. Главной сложностью в разработке было сохранение характеристик автомобиля – необходимым условием было сохранение четырех мест в салоне и объема багажного отделения без серьезного увеличения веса авто.

Поэтому стояла задача именно модернизации существующей версии, а не создания новой с нуля.