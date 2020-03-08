"Особая" версия: Hyundai Creta решили немного улучшить

Компания Hyundai решила освежить модель Creta перед сменой поколения.

Рестайлинг одного из самых популярных кроссоверов включает новую решетку радиатора в новом фирменном стиле Hyundai, 16-дюймовые колеса особого дизайна и двухцветную окраску кузова — крыша обновленной Creta будет черной с перламутровым эффектом. По поводу изменений в интерьере ничего не сообщается.

Что касается оснащения, известно, что будет предложен специальный пакет опций под названием Brownpack.

Кроме того, Hyundai обещает представить "самую яркую" в истории Creta модификацию, однако подробности не раскрывает.

Обновленная Creta по-прежнему будет доступна с 1,6-литровым 123-сильным и 2,0-литровым 150-сильным двигателями, которые можно заказать в паре с шестиступенчатыми механической либо автоматической коробками передач.

Между тем, напомним, следующее поколение Hyundai Creta уже продается в Китае под именем ix25.