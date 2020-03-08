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"Особая" версия: Hyundai Creta решили немного улучшить

"Особая" версия: Hyundai Creta решили немного улучшить
08:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Hyundai решила освежить модель Creta перед сменой поколения.

Рестайлинг одного из самых популярных кроссоверов включает новую решетку радиатора в новом фирменном стиле Hyundai, 16-дюймовые колеса особого дизайна и двухцветную окраску кузова — крыша обновленной Creta будет черной с перламутровым эффектом. По поводу изменений в интерьере ничего не сообщается.

Что касается оснащения, известно, что будет предложен специальный пакет опций под названием Brownpack.

Кроме того, Hyundai обещает представить "самую яркую" в истории Creta модификацию, однако подробности не раскрывает.

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Обновленная Creta по-прежнему будет доступна с 1,6-литровым 123-сильным и 2,0-литровым 150-сильным двигателями, которые можно заказать в паре с шестиступенчатыми механической либо автоматической коробками передач.

Между тем, напомним, следующее поколение Hyundai Creta уже продается в Китае под именем ix25.

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Hyundai, Авто, Рестайлинг, Hyundai Creta.
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