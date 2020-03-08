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Первенец новой серии: Бренд Changan презентовал новый кроссовер Uni-T

Первенец новой серии: Бренд Changan презентовал новый кроссовер Uni-T
14:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В Китае официально презентовали обновленный кроссовер Changan Uni-T, который выполнен на новой платформе.

Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».

Под новым именем откроется целая линейка автомобилей: за классическим SUV появятся еще 4–5 различных моделей.

Известно, что новинка построена на новой платформе. Размеры Uni-T следующие: 4515x1870x1565 мм, при этом размер колёсной базы будет составлять 2710 мм.

В оснащении нового Changan Uni-T находится 1,5-литровый мотор Blue Core NE с непосредственным впрыском. Его мощность достигает 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Шеф-дизайнер Changan Бертран Бах ранее сообщал, что дизайн серийного кроссовера не будет отличаться от той версии, которую показали в январе на первых фото.

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При этом у товарной версии всё-таки появились некоторые изменения: радиаторная решётка обзавелась светодиодными элементами, а боковые воздухоотводы — красными акцентами. В целом, кроссовер получился стильным и запоминающимся. Общий образ новинки дополнил набор фирменных колёсных дисков и спойлер на крыше.

Если говорить про интерьер Changan Uni-T то дисплей головного устройства, блоки дефлекторов и управления климат-системой визуально развернуты к водителю. При этом центральный тоннель включает специальную зону для пассажира. Дизайнеры при разработке салона вдохновлялись кабиной лайнера, об этом говорит оригинальный электронный селектор коробки передач.

Новый кроссовер получит AI-чип, который способен предугадывать желания автовладельца. Так, в зависимости от частоты моргания и зевания он определит уровень усталости водителя.

А чтобы задействовать выключенный экран головного устройства, будет достаточно посмотреть на него в течение секунды. Также у автомобиля будут системы дистанционного управления со смартфона, очистки воздуха, кругового обзора и многие другие полезные опции.

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Авто, Кроссовер, Changan, Uni-T, Changan Uni-T.
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