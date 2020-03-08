Mercedes запланировал выход на рынок электрической версии внедорожника G-Class

Немецкий автопроизводитель планирует выпустить экологическую модель внедорожника.

В скором времени немецкий автопроизодитель планирует вывести на мировой рынок легендарный внедорожник в экологически чистом исполнении.

Mercedes-Benz G-Class является одним из самых знаменитых внедорожников, который обычно позиционируется как идеальный автомобиль для плохих парней: бандитов или влиятельных людей.

Доверие вызывает классическая квадратная форма, огромные колеса, а также "рык" турбированного двигателя в версии AMG. Прибавьте к этому набору матовый черный цвет, и сразу становится ясно, откуда такая репутация. Но в скором времени ситуация может измениться.

В скором времени Mercedes-Benz может выпустить новую версию для заботящихся об экологии людей.

В компании заявили, что уже ведут работы над электрической версией Gelandewagen.