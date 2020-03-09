Audi начала производство нового A3 Sportback

Четвертое поколение Audi A3 принимает последние дизайнерские решения бренда.

В Ингольштадте стартовал выпуск новой модели немецкой марки.

Audi A3 2020 года остается эксклюзивом для завода в Ингольштадте, который был модернизирован и получил совершенно новый кузовной цех специально для него. Отметим, что данный город является родиной модели с тех пор, как в 1996 году появилось первое поколение.

Основанный на обновленной платформе MQB, компактный хэтчбек Audi по своим размерам почти такой же, за исключением ширины, которая была увеличена на 30 мм.

В передней части доминируют более заметная передняя решетка и более острые светодиодные фары. Профиль получил более "мускулистые" крылья, а задняя часть имеет тонкие светодиодные фонари, точно такими же, как в последней версии Q3.

В моторную гамму вошли 1,5-литровый бензиновый TFSI мощностью 150 л.с. и 2,0-литровый дизельный TDI мощностью 116 л.с. или 150 л.с. Эти три варианта двигателя будут доступны только с передним приводом на первом этом этапе и работают в паре со стандартной шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатой автоматической коробкой передач S Tronic с двойным сцеплением.

Конечно, позднее появятся и другие модели, в том числе базовая версия с трехцилиндровым бензиновым двигателем TFSI объемом 1,0 л и гибридный вариант с 1,5-литровым двигателем TFSI. Ожидается, что более горячие варианты S3 и RS3 будут представлены позже в этом году, причем первый будет оснащен 300+ PS 2,0-литровым TFSI, а последний все еще использует 2,5-литровый пятицилиндровый турбодвигатель.