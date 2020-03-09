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Понедельник, 09.03.2020
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Brabus показала свою версию дизельных внедорожников Mercedes-Benz GLE и GLS (Фото)

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Brabus показала свою версию дизельных внедорожников Mercedes-Benz GLE и GLS (Фото)
17:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Тюнинг-компания Brabus анонсировала пакеты доработок для кроссоверов GLE 300 d и GLS 400 d.

Дизельные крососверы Mercedes-Benz GLE и GLS получили от специалистов Brabus заднее антикрыло, накладки на воздухозаборники переднего бампера, а также новые колёсные диски Monobloc Z Platinum Edition.

При этом версию GLS 400 d наделили шинами Pirelli размерности 295/35 R24 спереди и 335/30 R24 сзади, а GLE 300 d может похвастаться покрышками покрышки Continental SportContact размером 295/35 R23.

В салоне GLS появились кресла, отделанные красно-чёрной кожей, а в GLE - чёрно-коричневой. Также кроссоверам заменили накладки на пороги и педали, модернизировали контурную подсветку, установили новые коврики и поставили фирменные штифты фирменных замков.

Тюнеры предлагают доработки и по силовому агрегату. Предусмотрена перекалибровка программного обеспечения 2,9-литрового турбодизеля. Данное решение позволяет форсировать мощность мотора для модификаций версий GLE 300 d, GLE 400 d и GLS 400 d.

Так, для "трёхсотых" версий производительность дизельного двигателя будет увеличена с 258 л.с. и 620 Нм крутящего момента до 306 л.с. и 690 Нм крутящего момента. При этом автомобили с индексом "400" могут получить прирост мощности с 330 л.с. и 700 Нм до 370 "лошадок" и 750 Нм максимального крутящего момента.

Рассекречен интерьер флагманского кроссовера Geely HaoYue (Фото)

Также разработчики предлагают для кроссоверов перенастроить пневмоподвеску AirMatic и уменьшить клиренс на 25 мм.

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Тюнинг, Brabus, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz GLS.
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