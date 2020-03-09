Cadillac анонсирует новый флагманский седан Celestiq (Фото)

В рамках презентации своей новой электрической платформы американский концерн General Motors анонсировал выход флагманского седана под маркой Cadillac.

На днях представители GM рассказали о новом флагманском седане Cadillac, который получит название Celestiq. Известно, что в основу модели ляжет новая электрическая платформа марки, а за питание электромоторов будет отвечать батарея с технологией Ultium.

Отмечается, что дизайн новинки перекликается с немецким лифтбеком Audi A7. Кроме того, у новинки будут общие черты с анонсированным кроссовером Cadillac Lyriq.

В интерьере, по заверению производителя, внимание будет привлекать большой монитор. Как и полагается флагманской модели, салон будет отделан натуральной кожей и деревом.

По мнению специалистов, седаны будут собираться вручную, причем лимитированным тиражом.