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Cadillac анонсирует новый флагманский седан Celestiq (Фото)

Cadillac анонсирует новый флагманский седан Celestiq (Фото)
21:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В рамках презентации своей новой электрической платформы американский концерн General Motors анонсировал выход флагманского седана под маркой Cadillac.

На днях представители GM рассказали о новом флагманском седане Cadillac, который получит название Celestiq. Известно, что в основу модели ляжет новая электрическая платформа марки, а за питание электромоторов будет отвечать батарея с технологией Ultium.

Отмечается, что дизайн новинки перекликается с немецким лифтбеком Audi A7. Кроме того, у новинки будут общие черты с анонсированным кроссовером Cadillac Lyriq.

В интерьере, по заверению производителя, внимание будет привлекать большой монитор. Как и полагается флагманской модели, салон будет отделан натуральной кожей и деревом.

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По мнению специалистов, седаны будут собираться вручную, причем лимитированным тиражом.

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Cadillac, Седан, Cadillac Celestiq.
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