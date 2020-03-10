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Новый Kia Sorento могут представить уже сегодня

Новый Kia Sorento могут представить уже сегодня
10:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Автомобиль выполнен на новой платформе – ее преимущество заключается не только в улучшенных внедорожных качествах, но еще и в повышенном комфорте.

Накануне появилась информация, что корейская компания KIA готовит презентацию своего нового кроссовера Sorento для южнокорейских СМИ.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Южной Корее постепенно идет на спад, поэтому мероприятие может вызвать повышенный интерес.

За счет уменьшения размера моторного отсека удалось нарастить колесную базу, улучшив уровень комфорта пассажиров внутри салона. Так, при общем увеличении длины на 10 мм, расстояние между осями выросло на 35 мм.

В этом плане новый Sorento имеет явное преимущество перед конкурентами. Нынешнее поколение кроссовера станет третьим.

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Изначально он позиционировался как внедорожник, но с выходом второго поколение крен изменился в сторону комфорта. Теперь же , по словам представителей KIA, клиенты получат революционный автомобиль.

На рынках Кореи, США и Европы новинка получит гибридный двигатель, состоящий из 1,6-литрового мотора и электродвигателя мощностью 44,2 кВт. Суммарная отдача силовой установки составит 230 л.с. За счет использования такого двигателя удается достигнуть практически нулевых выбросов в атмосферу.

В Корее и США покупатели также смогут приобрести автомобиль с 2,5-литровым двигателем мощностью 281 л.с. Позже может появиться дизельная версия.

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Автомобили, Авто, Kia Sorento, Внедорожники, Новинки авто, Обновленный Kia Sorento.
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