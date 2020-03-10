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Компания Mercedes-Benz обновит свои двигатели

Компания Mercedes-Benz обновит свои двигатели
13:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Самое главное объявление – дизельный 1,5-литровый мотор 180d больше не будет устанавливаться на новые машины Mercedes.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz поделился информацией об обновлении своих моторов.

Сейчас мотор 180d используется в автомобилях A-Class, B-Class и одной из комплектаций CLA. Такая силовая установка обладает отдачей в 116 л.с. и работает в паре с 6МКПП или 7АКПП в зависимости от выбранной комплектации.

Заменой этому двигателю станет дизельный мотор с объемом 2,0 литра, который используется в 150- и 190-сильных дизельных двигателях Mercedes. Работать такая силовая установка будет исключительно с 8-ступенчатым "автоматом".

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По сравнению с предыдущей модификацией крутящий момент будет увеличен на 20 Нм до показателя в 280 Нм. А вот отдача силовой установки окажется неизменной.

Также появилась информация относительно будущего 1,5-литрового дизельного мотора с отдачей 95 л.с., который используется только в моделях A-Class. Эта силовая установка, судя по всему, будет снята с производства.

Главной причиной является необходимость соответствовать новому экологическому стандарту Euro 6D.

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Автомобили, Авто, Двигатели, Mercedes-Benz, Компания Mercedes, Автомобильные двигатели.
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