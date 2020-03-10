Lotus уже продала весь годовой выпуск электрического гиперкара Evija

Электромобили Lotus Evija, которые были запланированы на этот год, уже нашли своих владельцев

Летом 2020-го в серию выйдет электрический гиперкар Lotus Evija, который называют самым мощным серийным авто в мире.

Всего марка планирует выпустить 130 экземпляров нового гиперкара. Сколько машин сойдет с конвейера в этом году, к сожалению, не сообщается. Стоит Lotus Evija порядка 2 650 000 долларов.

В длину новинка достигает 4,59 метра, в ширину – два метра, в высоту – 1,12 метра. Каждый такой гиперкар планируют собирать вручную.

Еще одна не менее важная особенность, делающая авто уникальным, - мощная силовая установка, чья отдача составляет 2 000 л.с. На первую "сотню" Evija тратит меньше трех секунд, а максимальная скорость гиперкара доходит до отметки в 320 км/ч.

Выпуск Lotus Evija организуют в Великобритании: производство расположится в бывшем здании Lotus Engineering.