По-скромному: Honda представила обновления для минивэна Odyssey

Компания Honda анонсировала серию обновлений для минивэна Odyssey.

Рестайлинговую модель покажут на Нью-йоркском автосалоне – если, конечно, его не отменят из-за коронавируса вслед за Женевой.

Обновление затронуло оптику, передний бампер, решетку радиатора, дизайн колесных дисков. В салоне поменялись механизм складывания задних сидений, блок климат-контроля, варианты отделки.

В стандартное оснащение включен пакет систем безопасности Honda Sensing. В нем имеются система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, внутренняя камера для слежения за задними креслами и сигнализация, напоминающая водителю об оставшихся в салоне пассажирах.

Двигатель остался знакомый – 3,5-литровый 284-сильный V6 в сочетании с 10-ступенчатым автоматом. На американский рынок рестайлинговый Honda Osyssey выйдет к лету.