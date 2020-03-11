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Toyota Harrier: известна дата выхода кроссовера

Toyota Harrier: известна дата выхода кроссовера
21:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Японская компания назвала дату премьеры новой генерации кроссовера Toyota Harrier.

Новинку официально презентуют уже 17 июня 2020 года. Отмечается, что автомобиль прибавит в размерах, а также будет базироваться на новой платформе TNGA.

Габаритные размеры нового Toyota Harrier составляют 4740/1855/1660 мм, что на 15 мм длиннее текущей модели, на 20 мм шире и 30 мм ниже. Новый силуэт кроссовера выглядит более динамичным.

Ожидается, что новинка может получить купеобразный кузов.

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Также отметим, что благодаря увеличению размеров кроссовера салон стал просторнее. В движение новинка будет приводится 2,0-литровым "атмосферником" или гибридом, на базе 2,5-литрового ДВС, пару которому составляет электромотор.

Цены на новый Toyota Harrier следующего поколения пока не названы.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Кроссовер, Toyota Harrier.
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