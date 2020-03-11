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Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию

Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию
21:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Фургон получит полностью электрическую версию.

Приводить в движение новый Mercedes eVito будет электрическая силовая установка eATS, в которой установлен передний электродвигатель с пиковой мощностью 204 л.с. (362 Нм).

Новинка получит батарею мощностью 90 кВтч, которую, по словам Mercedes, можно перезарядить на 80 процентов менее чем за 45 минут.

Автопроизводитель заявляет, что дальность хода электрического фургона составляет чуть более 418 км, а стандартный eVito может двигаться со скоростью до 140 км/ч, за дополнительную плату скорость можно "поднять" до 159 км/ч.

Более того, рекуперативное торможение по выбору водителя, приводимое в движение лопастями за рулем, обеспечивает как более простое движение по склону, так и более эффективное восстановление энергии.

Автоматическая настройка рекуперации тормоза использует распознавание дорожного знака и окружающие условия, чтобы оценить, насколько регенерирование подходит для данной ситуации.

EVito имеет множество тех же обновлений, что и остальные модели Vito 2020 года. Слегка измененная передняя фальшрадиаторная решетка и эмблема "Мерседес" со звездой подчеркивают внешние изменения, в то время как круглые вентиляционные отверстия слегка обновляют интерьер.

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Новая текстильная обивка "Caluma" заменяет ткань "Tunja" в салоне, а обновления информационно-развлекательной системы помогают модернизировать интерфейс водителя.

Более значительными являются дополнительные функции безопасности, которые теперь доступны для Vito. Автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль Distronic и новое зеркало заднего вида.

Также будет предложена автоматическая коробка передач с девятью скоростями.

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Автомобиль, Авто, Фургон, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Vito Tourer.
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