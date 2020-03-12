Доработан обновленный Volkswagen e-Transporter

ABT поставляет полностью электрический Transporter в различных версиях.

В прошлом году Volkswagen Transporter был обновлен, а это значит, что ABT также пришлось внести свои небольшие изменения в электрическую версию этого фургона: e-Transporter.

ABT делает больше, чем просто разрабатывает спойлеры, сплиттеры, диффузоры и бамперы для моделей Volkswagen Group. Например, специальный отдел тюнинг-ателье, который называется ABT E-Line, занимается разработкой электрифицированных вариантов существующих моделей немецкой группы. Так, тюнер недавно представил e-Caddy, и теперь немцы поднимают на цифровую сцену обновленную версию e-Transporter.

У e-Transporter есть аккумуляторная батарея на 37,3 кВт-ч с чистой мощностью 32,5 кВт-ч. В зависимости от выбранного варианта кузова, электронный транспортер может проехать до 138 километров (WLTP). Электродвигатель, который приводит в движение передние колеса, имеет мощность 113 л.с. и 200 Нм.

Например, доступны как короткие, так и удлиненные фургоны, а также версии Kombi или Caravelle также доступны с сердцем EV и обработкой ABT.

Аккумулятор можно зарядить за 5,5 часов с помощью зарядного устройства 7,2 кВт. На быстром зарядном устройстве фургон можно "заправить" примерно за 45 минут до емкости 80%.