Скачать
Четверг, 12.03.2020
Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Распространение коронавируса в мире: последние данные
Распространение коронавируса в мире: последние данные
Роналду тренируется на Мадейре из-за коронавируса
Роналду тренируется на Мадейре из-за коронавируса
12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день
12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день

Доработан обновленный Volkswagen e-Transporter

Доработан обновленный Volkswagen e-Transporter
09:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

ABT поставляет полностью электрический Transporter в различных версиях.

В прошлом году Volkswagen Transporter был обновлен, а это значит, что ABT также пришлось внести свои небольшие изменения в электрическую версию этого фургона: e-Transporter.

ABT делает больше, чем просто разрабатывает спойлеры, сплиттеры, диффузоры и бамперы для моделей Volkswagen Group. Например, специальный отдел тюнинг-ателье, который называется ABT E-Line, занимается разработкой электрифицированных вариантов существующих моделей немецкой группы. Так, тюнер недавно представил e-Caddy, и теперь немцы поднимают на цифровую сцену обновленную версию e-Transporter. 

У e-Transporter есть аккумуляторная батарея на 37,3 кВт-ч с чистой мощностью 32,5 кВт-ч. В зависимости от выбранного варианта кузова, электронный транспортер может проехать до 138 километров (WLTP). Электродвигатель, который приводит в движение передние колеса, имеет мощность 113 л.с. и 200 Нм.

Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию

Например, доступны как короткие, так и удлиненные фургоны, а также версии Kombi или Caravelle также доступны с сердцем EV и обработкой ABT.

Аккумулятор можно зарядить за 5,5 часов с помощью зарядного устройства 7,2 кВт. На быстром зарядном устройстве фургон можно "заправить" примерно за 45 минут до емкости 80%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Техника, Авто, Новинки авто, Transporter, Volkswagen e-Transporter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
02 Какое чувство движет Вами: психологический тест
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
05 Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание с дождями и морозами
В Украину идет похолодание с дождями и морозами
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса
Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь