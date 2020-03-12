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McLaren выпустит специальную ретро версию Elva M1A (Фото)

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McLaren выпустит специальную ретро версию Elva M1A (Фото)
13:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Mclaren Elva был представлен в прошлом году и выполнен в духе настоящих спортивных авто – без крыши и окон.

Компания Mclaren решила порадовать своих поклонников уникальной версией своего нового суперкара Elva.

Сейчас же разработчики из подразделения McLaren Special Operations решили использовать элементы дизайна легендарного McLaren-Elva M1A, который выступал в гонках Гран-При в 60-е годы прошлого века и даже стал самым быстрым автомобилем в Канаде в 1964 году.

В первую очередь отметим окрас кузова, который практически полностью повторяет дизайн ретро автомобиля. Из отличий у современного автомобиля на кузове нарисован номер 4, а также присутствует красная тонкая полоса в нижней части дверей.

Оригинальный McLaren MIA оснащался мощным 4,5-литровым мотором V8. 

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Однако технологии ушли вперед и современная модификация может дать фору легендарному авто. Сейчас под капотом McLaren Elva устанавливается 4,0-литровый двигатель, но с большей отдачей - 804 л.с.

Такие параметры позволяют ему набирать первую "сотню" за фантастические 3 секунды. Цены на McLaren Elva начинаются с отметки 1,69 млн долларов. Автомобиль будет выпущен тиражом в 399 экземпляров.

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Автомобили, Техника, McLaren, Авто, Новинки авто, Elva M1A, McLaren Elva M1A.
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