Электромобиль Nissan Ariya готов к премьере

Когда прошлой осенью Nissan представил концептуальный электромобиль Ariya на автосалоне Toyota, он рассказал, что пока еще думает о том, когда серийная версия может поступить в продажу, и сколько будет стоить такой электромобиль.
С другой стороны, компания сообщила, что в полностью электрическом внедорожнике было спрятано много технологий, при этом не раскрывая подробностей.
По мере того, как мы приближаемся к дебюту серийной версии электрического внедорожника Nissan, японский производитель раскрывает больше деталей об Ariya. Сегодня мы узнали подробности относительно необычной решетки электромобиля в передней панели, которую Nissan называет "щитом".
Более темная область, выполняющая роль решетки на транспортном средстве с бензиновым двигателем, используется для защиты автомобиля и его пассажиров, скрывая несколько датчиков безопасности, которые могут видеть сквозь поликарбонатный материал.
Go green with #Nissan #Ariya Concept #IntelligentMobility #MondayMotivation pic.twitter.com/gqEunTfMX0
— Nissan (@Nissan) March 9, 2020
Представитель Nissan сообщил, что на экран выдается информация с того же "набора датчиков и оборудования для системы ProPilot 2.0, которая уже используется в Skyline в Японии", то есть датчики для радиолокатора, сонара и Around View камеры.
Дизайнеры и инженеры Nissan потратили время на разработку нескольких версий "щита", чтобы эти датчики действительно работали с материалом, использованным в концептуальном автомобиле. Все эти тесты означают, что Nissan может реализовать такую решетку на Skyline, и функции ProPilot будут работать.
Ariya — это электромобиль, который дал дизайнерам полную свободу в разработке передней части, не похожей на другие автомобили. Поскольку под капотом нет топливного двигателя, отсутствует необходимость в открытой решетке для впуска холодного воздуха.
Nissan заявил, что по мере появления на рынке все большего количества электромобилей "открываются новые возможности для изобретения способов, которыми мы строим и формируем автомобили". В то время как Nissan Leaf, Tesla EVs и Ford Mustang Mach-E (среди прочих EV) разработали свои собственные варианты герметичной решетки радиатора, Ariya отличается подходом.
Поликарбонат, который используется в "щите" Ariya, является таким же, что используется в фарах. Он просто непрозрачный, с некоторыми металлическими чешуйками в краске, чтобы создать отличительный шаблон в рамках фирменного языка дизайна Timeless Japanese Futurism. Дизайнеры Nissan сравнили внешний вид "щита" Ariya с "листом тихой воды" с неподвижным рисунком внизу.
В связи с тем, что Nissan говорит об Ariya за несколько месяцев до его официальной премьеры и утверждает, что концепция "укоренена в реальности ближайшего будущего", мы с нетерпением будем ждать дополнительной информации.