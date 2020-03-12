Электромобиль Nissan Ariya готов к премьере

Дизайнеры Nissan считают, что электромобили позволят разработать совершенно новый язык проектирования на основе технологий.

Когда прошлой осенью Nissan представил концептуальный электромобиль Ariya на автосалоне Toyota, он рассказал, что пока еще думает о том, когда серийная версия может поступить в продажу, и сколько будет стоить такой электромобиль.

С другой стороны, компания сообщила, что в полностью электрическом внедорожнике было спрятано много технологий, при этом не раскрывая подробностей.

По мере того, как мы приближаемся к дебюту серийной версии электрического внедорожника Nissan, японский производитель раскрывает больше деталей об Ariya. Сегодня мы узнали подробности относительно необычной решетки электромобиля в передней панели, которую Nissan называет "щитом".

Более темная область, выполняющая роль решетки на транспортном средстве с бензиновым двигателем, используется для защиты автомобиля и его пассажиров, скрывая несколько датчиков безопасности, которые могут видеть сквозь поликарбонатный материал.

Представитель Nissan сообщил, что на экран выдается информация с того же "набора датчиков и оборудования для системы ProPilot 2.0, которая уже используется в Skyline в Японии", то есть датчики для радиолокатора, сонара и Around View камеры.

Дизайнеры и инженеры Nissan потратили время на разработку нескольких версий "щита", чтобы эти датчики действительно работали с материалом, использованным в концептуальном автомобиле. Все эти тесты означают, что Nissan может реализовать такую решетку на Skyline, и функции ProPilot будут работать.

Ariya — это электромобиль, который дал дизайнерам полную свободу в разработке передней части, не похожей на другие автомобили. Поскольку под капотом нет топливного двигателя, отсутствует необходимость в открытой решетке для впуска холодного воздуха.

Nissan заявил, что по мере появления на рынке все большего количества электромобилей "открываются новые возможности для изобретения способов, которыми мы строим и формируем автомобили". В то время как Nissan Leaf, Tesla EVs и Ford Mustang Mach-E (среди прочих EV) разработали свои собственные варианты герметичной решетки радиатора, Ariya отличается подходом.

Поликарбонат, который используется в "щите" Ariya, является таким же, что используется в фарах. Он просто непрозрачный, с некоторыми металлическими чешуйками в краске, чтобы создать отличительный шаблон в рамках фирменного языка дизайна Timeless Japanese Futurism. Дизайнеры Nissan сравнили внешний вид "щита" Ariya с "листом тихой воды" с неподвижным рисунком внизу.

В связи с тем, что Nissan говорит об Ariya за несколько месяцев до его официальной премьеры и утверждает, что концепция "укоренена в реальности ближайшего будущего", мы с нетерпением будем ждать дополнительной информации.