Скачать
Четверг, 12.03.2020
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Электромобиль Nissan Ariya готов к премьере

Электромобиль Nissan Ariya готов к премьере
19:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Дизайнеры Nissan считают, что электромобили позволят разработать совершенно новый язык проектирования на основе технологий.

Когда прошлой осенью Nissan представил концептуальный электромобиль Ariya на автосалоне Toyota, он рассказал, что пока еще думает о том, когда серийная версия может поступить в продажу, и сколько будет стоить такой электромобиль.

С другой стороны, компания сообщила, что в полностью электрическом внедорожнике было спрятано много технологий, при этом не раскрывая подробностей.

По мере того, как мы приближаемся к дебюту серийной версии электрического внедорожника Nissan, японский производитель раскрывает больше деталей об Ariya. Сегодня мы узнали подробности относительно необычной решетки электромобиля в передней панели, которую Nissan называет "щитом".

Более темная область, выполняющая роль решетки на транспортном средстве с бензиновым двигателем, используется для защиты автомобиля и его пассажиров, скрывая несколько датчиков безопасности, которые могут видеть сквозь поликарбонатный материал.

Представитель Nissan сообщил, что на экран выдается информация с того же "набора датчиков и оборудования для системы ProPilot 2.0, которая уже используется в Skyline в Японии", то есть датчики для радиолокатора, сонара и Around View камеры.

Дизайнеры и инженеры Nissan потратили время на разработку нескольких версий "щита", чтобы эти датчики действительно работали с материалом, использованным в концептуальном автомобиле. Все эти тесты означают, что Nissan может реализовать такую решетку на Skyline, и функции ProPilot будут работать.

Ariya — это электромобиль, который дал дизайнерам полную свободу в разработке передней части, не похожей на другие автомобили. Поскольку под капотом нет топливного двигателя, отсутствует необходимость в открытой решетке для впуска холодного воздуха.

Nissan заявил, что по мере появления на рынке все большего количества электромобилей "открываются новые возможности для изобретения способов, которыми мы строим и формируем автомобили". В то время как Nissan Leaf, Tesla EVs и Ford Mustang Mach-E (среди прочих EV) разработали свои собственные варианты герметичной решетки радиатора, Ariya отличается подходом.

Поликарбонат, который используется в "щите" Ariya, является таким же, что используется в фарах. Он просто непрозрачный, с некоторыми металлическими чешуйками в краске, чтобы создать отличительный шаблон в рамках фирменного языка дизайна Timeless Japanese Futurism. Дизайнеры Nissan сравнили внешний вид "щита" Ariya с "листом тихой воды" с неподвижным рисунком внизу.

Nissan Leaf получил новую версию

В связи с тем, что Nissan говорит об Ariya за несколько месяцев до его официальной премьеры и утверждает, что концепция "укоренена в реальности ближайшего будущего", мы с нетерпением будем ждать дополнительной информации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Nissan, Премьера, Авто, Кроссовер, Электрокар, Nissan Ariya.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
05 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Николаевщине от пневмонии умерла женщина
На Николаевщине от пневмонии умерла женщина
День в ООС: Боевики снова нарушают режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: Боевики снова нарушают режим "тишины"
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь