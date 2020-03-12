Great Wall начал работу над новым купе-кроссовером

Китайский производитель ведет разработку нового премиального купе-кроссовера.

Автомобиль создается на платформе паркетника WEY VV7 и после выхода получит индекс GT Pro. Автопроизводитель показал новинку на фотографиях и рассказал некоторые подробности о ней.

Длина нового кросса составит 4 774 мм при колесной базе 2 950 мм, ширина – 1 931 мм, высота – 1 672 мм. Такие габариты делают новинку конкурентом купе-кроссовера BMW X4.

От обычной модификации автомобиль с индексом GT Pro отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом, который включает расширители колесных арок, более массивные бамперы и оригинальные 20-дюймовые колеса.

Интерьер автомобиля претерпел куда большие изменения – новинка получает стильное мультифункциональное рулевое колесо, полностью переработанную центральную панель и мультимедийную систему с "парящим" эффектом.

В качестве силового агрегата производитель предложит безальтернативный 2,0-литровый турбомотор с отдачей 227 л.с. В тандеме с двигателем работают семидиапазонный "робот" и система полного привода.

Great Wall WEY VV7 GT Pro обладает богатым набором систем безопасности – среди них выделим камеры кругового обзора, системы контроля полосы движения и предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль. Цены объявят ближе к старту продаж.