Уже скоро у Volkswagen Tiguan появится купеобразная версия

Уже в ближайшие месяцы компания Volkswagen покажет обновленный Tiguan, после премьеры которого должна появиться и новая версия - кросс-купе.

Вместе с обновление Тигуан получит и модный кузов кросс-купе.

Исходя из того, что под прицел фотошпионов закамуфлированный кроссовер попал в Китае, можно сделать выводы, что именно этот рынок у производителя выступает приоритетным в отношении новинки.

Косвенным подтверждением этого может послужить и тот факт, что торговую марку Tiguan X, предназначенную как раз для купеобразного варианта, уже внесли в китайский регистрационный реестр.

В целом, в сравнении с базовой версией кроссовера, Tiguan X кузов имеет заниженную крышу и оригинальную форму задней части, при этом для сохранена выштамповка боковин. Еще одна особенность обновленной линейки – иная радиаторная решетка, измененная головная оптика и бампера.

В техническом плане, как ожидается, модель будет полностью схожа с обычным Тигуаном. Сохранится и набор силовых агрегатов: дизельный двухлитровый и бензиновые TSI 1.4-, 1.5- и 2-литровые.