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Уже скоро у Volkswagen Tiguan появится купеобразная версия

Уже скоро у Volkswagen Tiguan появится купеобразная версия
09:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Уже в ближайшие месяцы компания Volkswagen покажет обновленный Tiguan, после премьеры которого должна появиться и новая версия - кросс-купе.

Вместе с обновление Тигуан получит и модный кузов кросс-купе.

Исходя из того, что под прицел фотошпионов закамуфлированный кроссовер попал в Китае, можно сделать выводы, что именно этот рынок у производителя выступает приоритетным в отношении новинки. 

Косвенным подтверждением этого может послужить и тот факт, что торговую марку Tiguan X, предназначенную как раз для купеобразного варианта, уже внесли в китайский регистрационный реестр.

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В целом, в сравнении с базовой версией кроссовера, Tiguan X кузов имеет заниженную крышу и оригинальную форму задней части, при этом для сохранена выштамповка боковин. Еще одна особенность обновленной линейки – иная радиаторная решетка, измененная головная оптика и бампера.

В техническом плане, как ожидается, модель будет полностью схожа с обычным Тигуаном. Сохранится и набор силовых агрегатов: дизельный двухлитровый и бензиновые TSI 1.4-, 1.5- и 2-литровые.

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Volkswagen, Автомобили, Техника, Авто, Volkswagen Tiguan.
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