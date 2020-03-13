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Американский бренд Ford создаст гоночную машину Fordzilla P1

Американский бренд Ford создаст гоночную машину Fordzilla P1
15:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Первый виртуальный автомобильный проект будет называться P1, что, является названием легендарной гибридной модели британского бренда McLaren.

Усилив свое присутствие в мире спортивных игр или видеоигр, американский бренд Ford создал Fordzilla в качестве своей первой киберспортивной команды.

Тем не менее, мы не думаем, что с этим возникнут какие-либо проблемы, поскольку проект направлен на создание полностью виртуального транспортного средства для геймеров.

Более того, автомобиль будет построен с нуля - то есть он не будет основан на каком-либо серийном автомобиле Ford - и будет разработан самими геймерами. 

Как? Информация от игроков будет запрошена игровыми сообществами через серию опросов в Твиттере под дескриптором @TeamFordzilla. Опросы будут включать в себя варианты ключевых атрибутов дизайна, от двигателя до формы кабины, которые могут выбрать геймеры. Краудсорсинговые дизайнерские материалы будут затем собраны и использованы экспертами Ford для создания игровой модели.

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"В создании виртуального гоночного автомобиля дизайнеры могут дать волю своему воображению и создать по настоящему совершенный автомобиль. Опыт геймеров имеет решающее значение для того, чтобы это был самый красивый автомобиль, "сказал Амко Леенартс, директор по дизайну Ford of Europe.

Проект "Team Fordzilla P1" будет возглавлять пять команд Ford по киберспорту из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании соответственно. Работа над проектом начнется на этой неделе через каналы Team Fordzilla в Twitter и Instagram.

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Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Спортивные авто, Fordzilla P1, Ав, Авто для игр.
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