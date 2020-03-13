Ford Mustang Mach-E: впечатляющий дрифт на снегу (Фото, Видео)

Ford тестирует свой новый электромобиль.

Ford Mustang Mach-E 2021 года является поляризационным транспортным средством по многим причинам.

Так, американская компания запустила испытания своего электрокара в экстремальных зимних условиях на Верхнем полуострове Мичигана, где он феерично дрифтовал на снегу. Видео с новинкой было опубликовано на YouTube.

Находясь вместе с инженерами-испытателями на переднем сиденье, Крис Паукерт из Roadshow смог воочию убедиться в зимних характеристиках Mustang Mach-E. Испытательный автомобиль, вероятно, имеет комплектацию премиум-класса и оснащен полноприводной системой, а его силовая установка выдает 332 лошадиных силы.

Как ясно показывает видео, рассматриваемая машина Mach-E обладает более чем достаточной мощностью, чтобы разогреть шины на снежном испытательном маршруте и отправить их в ужасное скольжение. Доступная полноприводная система электрического кроссовера Mustang позволяет измерять мощность на каждом конкретном колесе, оптимизируя тягу.

Кроме того, поскольку между передними и задними колесами нет механического соединения (помните, без карданного вала), электродвигатель каждой оси может практически мгновенно реагировать на сигналы от системы контроля тяги, датчиков скорости вращения колес и других бортовых систем.

Даже на полноприводных моделях (задний привод входит в стандартную комплектацию) Mustang Mach-E имеет четкое смещение мощности на заднюю ось. Напомним, что первый сделанный на заказ электрокросс был почти основанным на переднем приводе, ориентированным на эффективность CUV. Однако, как только проект стал Mustang, стиль (и производительность) стали более спортивными, с меньшим акцентом на Mach-E как на "зеленом автомобиле".

Теперь истинным испытанием Mustang будет то, сможет ли он превратить резину в дым от шин в сухую погоду. Но видео, подобные этому, вселяют в нас все большую уверенность в том, что Ford Mustang Mach-E 2021 года будет настоящим внедорожником.