Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранцев
В Украине - первая смерть от коронавируса
В Украине - первая смерть от коронавируса
Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе под угрозой срыва
Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе под угрозой срыва
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

Ford Mustang Mach-E: впечатляющий дрифт на снегу (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Ford Mustang Mach-E: впечатляющий дрифт на снегу (Фото, Видео)
16:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Телеграф EPA

Ford тестирует свой новый электромобиль.

Ford Mustang Mach-E 2021 года является поляризационным транспортным средством по многим причинам.

Так, американская компания запустила испытания своего электрокара в экстремальных зимних условиях на Верхнем полуострове Мичигана, где он феерично дрифтовал на снегу. Видео с новинкой было опубликовано на YouTube.

Находясь вместе с инженерами-испытателями на переднем сиденье, Крис Паукерт из Roadshow смог воочию убедиться в зимних характеристиках Mustang Mach-E. Испытательный автомобиль, вероятно, имеет комплектацию премиум-класса и оснащен полноприводной системой, а его силовая установка выдает 332 лошадиных силы.

Как ясно показывает видео, рассматриваемая машина Mach-E обладает более чем достаточной мощностью, чтобы разогреть шины на снежном испытательном маршруте и отправить их в ужасное скольжение. Доступная полноприводная система электрического кроссовера Mustang позволяет измерять мощность на каждом конкретном колесе, оптимизируя тягу.

Кроме того, поскольку между передними и задними колесами нет механического соединения (помните, без карданного вала), электродвигатель каждой оси может практически мгновенно реагировать на сигналы от системы контроля тяги, датчиков скорости вращения колес и других бортовых систем.

Американский бренд Ford создаст гоночную машину Fordzilla P1

Даже на полноприводных моделях (задний привод входит в стандартную комплектацию) Mustang Mach-E имеет четкое смещение мощности на заднюю ось. Напомним, что первый сделанный на заказ электрокросс был почти основанным на переднем приводе, ориентированным на эффективность CUV. Однако, как только проект стал Mustang, стиль (и производительность) стали более спортивными, с меньшим акцентом на Mach-E как на "зеленом автомобиле".

Теперь истинным испытанием Mustang будет то, сможет ли он превратить резину в дым от шин в сухую погоду. Но видео, подобные этому, вселяют в нас все большую уверенность в том, что Ford Mustang Mach-E 2021 года будет настоящим внедорожником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Дрифт, Ford, Ford Mustang Mach-E.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
04 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
05 "Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
Зеленский подписал закон о полном среднем образовании
Зеленский подписал закон о полном среднем образовании
Март побил очередной температурный рекорд
Март побил очередной температурный рекорд
В эксцентричном образе: &quot;Черная вдова&quot; снялась для известного глянца (Фото)
В эксцентричном образе: "Черная вдова" снялась для известного глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь