"Новый однотонный электрический фургон": рассекречена модель LEVC VN5 (Фото)

VN5 возглавит переход LEVC от производителя такси к производителю коммерческих автомобилей.

Более подробная информация появилась о новом фургоне от Лондонской компании по производству электромобилей (LEVC).

Модель, которая должна поступить в продажу в конце года, будет называться LEVC VN5.

Новое имя схоже с название такси TX, с которым она делится своей ходовой частью. Как и следовало ожидать, VN в названии обозначает фургон, а цифра 5 обозначает объем груза в пять кубических метров.

LEVC также подтвердил больше информации относительно зоны загрузки и оборудования, которое мы можем увидеть на VN5. В стандартной комплектации VN5 будет иметь одну боковую дверь и распашные двери сзади.

Место в салоне фургона достаточно, чтобы разместить два европоддона. VN5 имеет грузоподъемность чуть более 800 кг, чтобы помочь LEVC конкурировать в том, что компания описывает как "новый однотонный электрический фургон".

VN5 возглавит переход LEVC от производителя такси к производителю коммерческих автомобилей. LEVC утверждает, что, как только фургон будет запущен, он будет стремиться к тому, чтобы производство LCV составляло 70% его мощностей, а завод в Ансти, недалеко от Ковентри, мог бы производить 20 000 автомобилей в год. Компания также планирует расширить до 20 рынков к концу 2020 года и создать дилерскую сеть, что означает, что ни один покупатель не будет находиться более чем в 45 минутах от официальной франшизы.

В движение VN5 приводится гибридной системой E-City, что и такси TX. Это означает, что привод осуществляется от электродвигателя и аккумуляторной батареи, которая поддерживается трехцилиндровым бензиновым двигателем. На электрической тяге фургон сможет проезжать более 96 км по циклу WLTP, что вдвое больше, чем у Ford Transit Custom PHEV.

Как и TX, VN5 использует алюминиевый корпус, покрытый ударопрочными пластиковыми панелями для дополнительной прочности. Аккумулятор и электрические компоненты находятся под полом, а двигатель - под капотом. Передняя часть имеет тот же дизайн, что и TX, поэтому по обе стороны от решетки имеются порты зарядки CSS и Chademo, и батарею можно заряжать всего за полчаса от источника зарядки 50 кВт.

VN5 имеет новые панели кузова, которые создают квадратную и равномерную зону нагрузки. LEVC предложит множество вариантов загрузки, включая вторую раздвижную дверь, багажники на крышу и возможность установки внутри существующих стеллажных систем.

На данный момент существует единый стиль кузова, но LEVC рассматривает другие варианты, такие как длинный кузов, высокая крыша и, возможно, даже версия MPV.