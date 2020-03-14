Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Медики, которые работают с зараженными COVID-19, получат "заоблачную" зарплату
Медики, которые работают с зараженными COVID-19, получат "заоблачную" зарплату
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 марта

Скоро компания Changan запустит производство беспилотных автомобилей

Скоро компания Changan запустит производство беспилотных автомобилей
14:24 Сб, 14 Март 2020 Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Совсем недавно, в начале марта, прошла международная презентация нового китайского кроссовера.

Руководство компании Changan Automobile сообщило, что уже в марте этого года, автопроизводитель полностью готов к началу выпуска беспилотных транспортных средств в серийных масштабах.

Новый автомобиль этого бренда, UNI-T, будет иметь систему автономного вождения третьего уровня. 

Мероприятие проходило на родине, в Китае. Все разворачивалось в режиме онлайн-трансляции, процессом руководил сам глава бренда. Новинка получила целый комплекс различных датчиков, в арсенале автомобиля находится 12 датчиков ультразвукового действия и еще 5 коротковолновых.

Датчане Zenvo показали гиперкар, который готовили к Женеве (Видео)

Помимо этого, на модели установлено 6 видеокамер. Вся эта система дает возможность создавать карты трехмерного уровня на 360 градусов. Из этого следует, что данная система дает возможность фиксировать различные препятствия в радиусе 200 метров вокруг транспортного средства. 

На текущий момент имеется особая классификация, согласно которой есть шесть уровней автономного вождения. Третий уровень, это уровень повышенной автономности.

При работе на этом уровне автомобиль способен самостоятельно двигаться при различных условиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Кроссовер, Новинки авто, Беспилотные автомобили, Changan, Changan Automobile, Uni-T.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
05 Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вин Дизель считает финал &quot;Форсажа 7&quot; &quot;лучшим моментом в истории кинематографа&quot;
Вин Дизель считает финал "Форсажа 7" "лучшим моментом в истории кинематографа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь