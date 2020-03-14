Скоро компания Changan запустит производство беспилотных автомобилей

Совсем недавно, в начале марта, прошла международная презентация нового китайского кроссовера.

Руководство компании Changan Automobile сообщило, что уже в марте этого года, автопроизводитель полностью готов к началу выпуска беспилотных транспортных средств в серийных масштабах.

Новый автомобиль этого бренда, UNI-T, будет иметь систему автономного вождения третьего уровня.

Мероприятие проходило на родине, в Китае. Все разворачивалось в режиме онлайн-трансляции, процессом руководил сам глава бренда. Новинка получила целый комплекс различных датчиков, в арсенале автомобиля находится 12 датчиков ультразвукового действия и еще 5 коротковолновых.

Помимо этого, на модели установлено 6 видеокамер. Вся эта система дает возможность создавать карты трехмерного уровня на 360 градусов. Из этого следует, что данная система дает возможность фиксировать различные препятствия в радиусе 200 метров вокруг транспортного средства.

На текущий момент имеется особая классификация, согласно которой есть шесть уровней автономного вождения. Третий уровень, это уровень повышенной автономности.

При работе на этом уровне автомобиль способен самостоятельно двигаться при различных условиях.