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Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV

Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV

Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV
21:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Китайский производитель Dongfeng показал кроссовер на платформе концерна PSA.

Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV, в основе которого лежит "тележка" CMP концерна PSA.

Первым "китайцем", построенным с использованием этой платформы, был показанный в прошлом году седан Yixuan, и экстерьер нового кроссовера весьма перекликается с этой машиной.

Габариты Yixuan RV: длина 4610 мм, ширина 1830 мм, высота 1600 мм. Колесная база - 2680 мм. По предварительной информации, салон выполнен в трендах китайского автопрома: цифровая приборная панель, сенсорное управление климат-контролем и "парящий" экран мультимедийного комплекса.

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В линейке силовых агрегатов у Dongfeng Yixuan RV значатся оригинальные бензиновые турбомоторы мощностью 125 л.с. (1,0 литра) и 150 л.с. (1,5 литра), работающие в паре с 5-ступенчатой МКП или с 6-ступенчатым преселективным роботом.

Привод - передний. На китайском рынке новинка появится в текущем году.

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Экстерьер, PSA, DongFeng, Yixuan RV.
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