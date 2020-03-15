В стиле Maybach: кроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую версию

Тюнинг-ателье Hofele Design решило доработать электрокар EQC, придав ему роскоши.

Тюнинговая компания Hofele Design из Германии представила свой проект преобразований электрической модели Mercedes-Benz EQC.

В экстерьере кроссоверу добавили акценты, которые имеют сходство с автомобилями Maybach.

Речь идёт о характерной решётке радиатора с вертикальными прутьями и колёсных дисках, имеющих многоспицевый рисунок и низкопрофильные шины. Кроме того, EQC обзавёлся фальш-диффузором и задним бампером, выкрашенным в цвет кузова.

В интерьере кроссовера от Hofele Design появилась отделка красной кожей с ромбовидным рисунком и алькантарой. Дорогие материалы использовались не только на креслах автомобиля, но и на дверных картах, передней панели, потолке и центральном тоннеле.

Также тюнеры установили кастомные накладки на порогах EQC.

Об изменении силового агрегата Mercedes-Benz EQC нет никакой информации. Если это так, то кроссовер сохранил своё оснащение, состоящее из двух электромоторов, итоговая производительность которых достигает 408 л.с. и 760 Нм крутящего момента.

Первую "сотню" в спортивном режиме езды автомобиль способен набрать за 5,1 секунды. Стоимость доработок от Hofele Design пока не раскрывается.