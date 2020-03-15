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В Great Wall рассказали, когда ждать рыночный дебют пикапа Great Wall Pao Offroad (Фото)
Great Wall Pao Offroad представят в апреле

В Great Wall рассказали, когда ждать рыночный дебют пикапа Great Wall Pao Offroad (Фото)

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В Great Wall рассказали, когда ждать рыночный дебют пикапа Great Wall Pao Offroad (Фото)
18:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Great Wall представит бюджетный Great Wall Pao Offroad уже в апреле.

Для предзаказа новинка стала доступна еще четыре месяца назад, а вот первые товарные авто доберутся до дилеров марки в Китае в следующем месяце.

Произойдет это до конца года. В длину новинка достигает 5 602 мм при колесной базе 3 470 мм. Этот пикап называют недорогим конкурентом Toyota Hilux.

От стандартного Pao его Offroad-версия отличается переработанной решеткой радиатора, более мощными бамперами, пластиковым защитным обвесом по всему периметру кузова, а также черными легкосплавными дисками на 18 дюймов и массивным каркасом безопасности в кузове. Также внедорожному пикапу полагаются шноркель и лебедка.

За работоспособность пикапа отвечает двухлитровый 190-сильный турбомотор, работающий в тандеме с 8-ступенчатой автоматической КП. Привод здесь подключаемый полный.

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При отделке салона использовалась кожа, а в списке доступных опций значатся двухзонный климат-контроль, мультимедиа с большим тачскрином, камеры кругового видеообзора.

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Great Wall, Апрель, Пикап, Great Wall Pao Offroad.
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