Уже этой весной выходит на рынок обновленный кроссовер Haval F5

Молодежный кроссовер Haval F5 создавался для водителей 25 до 35 лет.

В мае этого года в Поднебесной стартуют продажи обновленного компакт-кросса Haval F5.

Напомним, эта модель также встанет на конвейер завода марки в России, который уже производит Haval F7.

Для покупки новинка стала доступна еще осенью 2018 года. По своим размерам F5 сопоставим с "корейцем" KIA Sportage: его длина достигает 4 470 мм при колесной базе в 2 680 мм.

Обновленный кросс получил более богатый набор аксессуаров для персонализации авто. Это пластиковый декор в экстерьере и яркие ставки в салоне.

Также автомобилю 2020 года полагаются улучшенная виртуальная "приборка" и современная мультимедиа с подросшим сенсорным экраном.

Среди доступных моторов покупатели выбирают из полуторалитрового турбированного агрегата мощностью 169 л.с. и топового 197-сильного на два литра. Движки работают в паре с семиступенчатым "роботом".

В перечень опций и допоборудования для рестайлингового Haval F5 вошли сразу шесть подушек безопасности, оптика на светодиодах, адаптивный круиз-контроль, легкосплавные диски на 17 или 19 дюймов, камеры кругового видеообзора, салон с кожаной отделкой и многое другое, без чего сегодня трудно заинтересовать молодую аудиторию.

О стоимости новинки пока ничего не сообщается.