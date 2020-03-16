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Компания Volkswagen готовит новый городской электромобиль

Компания Volkswagen готовит новый городской электромобиль
15:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Электрокар Volkswagen ID.1. получит универсальную платформу MEB, которая используется на ID.3 и ID.4.

В этом году компания Volkswagen анонсировала свой новый электрокросс, наконец-то рассекретив его название - ID.4.

Эта модель, как известно, доберется до американского авторынка.

При этом немцы не собираются останавливаться на достигнутом, стремясь запустить обещанное число экологически чистых машин к запланированному сроку.

Одна из будущих новинок – компактный городской электрокар Volkswagen ID.1., который по своим размерам сопоставим с VW e-up!. Напомним, это авто идеально подходит для езды в условиях города.

О миниатюрном электрокаре от Volkswagen рассказывается в отчете Car Magazine U.K. 

Уже этой весной выходит на рынок обновленный кроссовер Haval F5

Также немцы работают на другими новинками: Crozz ID.1 и большой кроссовер e-Roomzz. Последняя модель выйдет в серию в 2021 году. Позиционируется она как глобальная, однако первоначально будет продаваться в Китае.

Также уже сейчас новинке прочат два варианта аккумуляторов – на 24 и 36 кВт•ч.

С топовой батареей электромобиль проедет без подзарядки около 300 километров.

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Все по теме:

Volkswagen, Авто, Новинки авто, Электрокросс VW ID.1, Volkswagen VW ID.1, Городской электромобиль.
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