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Компания Mazda презентовала спецверсию MX-5 под логотипом суббренда Eunos

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Компания Mazda презентовала спецверсию MX-5 под логотипом суббренда Eunos
21:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Компания Mazda представила родстер MX-5 в специальном издании Eunos Edition.

Специальное издание Eunos Edition будет выполнено в духе одноимённого родстера под логотипом суббренда Eunos, который собирали в начале 1990-х годов.

Современный Eunos Edition получит чёрный цвет кузова Jet Black, антрацитовые колёсные диски с десятью спицами, тёмный мягкий верх и фирменные значки с обозначением спецсерии.

Специальное издание родстера было разработано на базе топовой версии MX-5. В салоне автомобиля появилась отделка тёмно-красной кожей наппа кресел, передней панели и дверных карт.

Всё это выполнено по аналогии с интерьером салоном Eunos Roadster 25-летней давности. Также родстер может похвастаться и аудиосистемой Bose с 9 динамиками.

Под капотом версии Eunos Edition остался тот же мотор, что и у стандартной модификации родстера. Речь идёт о 1,5-литровом двигателе мощностью 132 л.с., который работает на пару с 6-скоростной МКПП и задним приводом.

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Стоимость Mazda MX-5 Eunos Edition составит 34 тыс. 600 евро. Всего выпустят 110 таких автомобилей, и все они будут продаваться во Франции.

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Автомобиль, Mazda, Авто, Родстер, MX-5, Спецверсия.
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