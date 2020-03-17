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Компания Ford предлагает помощь клиентам на фоне коронавируса

Компания Ford предлагает помощь клиентам на фоне коронавируса
13:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания сняла всю свою национальную рекламу и заменяет ее новой информационной кампанией по вирусам и программам Ford.

Поскольку страхи Coronavirus охватывают США и весь мир, мы начинаем видеть, что автопроизводители предлагают определенную помощь нынешним клиентам и потенциальным покупателям. Ford Motor Company – не стал исключением.

Ford Credit - кредитное подразделение компании, предлагающее варианты как для нынешних, так и для будущих владельцев автомобилей Ford.

Во-первых, это потенциальная мера будет предложена тем, у кого есть кредиты через Ford Credit. Точная природа помощи не указана, но в пресс-релизе по этому вопросу Ford Credit сообщает, что призывает людей обратиться в компанию, чтобы обсудить "потенциальную задержку платежей" для получения помощи.

Чтобы привлечь людей к новой покупке Ford предлагает программу, которая задержит первый платеж на 90 дней для клиентов, которые решили купить новый автомобиль Ford. 

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"Ford стремится помогать людям, которые полагаются на нас. Спокойствие наших клиентов Ford и Lincoln является нашим главным приоритетом, когда мы работаем над развитием этой вспышки", - сказал Марк Ланев, вице-президент Ford по маркетингу, продажам и обслуживанию в США.

Ford также поручил Фонду Ford Motor Company направить 500 000 долларов некоммерческим группам в юго-восточном Мичигане, которые помогут доставить еду детям и пожилым людям.

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Автомобили, Ford, Авто, Пандемия, Автопроизводитель, Коронавирус, Компания Ford, Пандемия коронавируса.
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