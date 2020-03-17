Компания Ford предлагает помощь клиентам на фоне коронавируса

Компания сняла всю свою национальную рекламу и заменяет ее новой информационной кампанией по вирусам и программам Ford.

Поскольку страхи Coronavirus охватывают США и весь мир, мы начинаем видеть, что автопроизводители предлагают определенную помощь нынешним клиентам и потенциальным покупателям. Ford Motor Company – не стал исключением.

Ford Credit - кредитное подразделение компании, предлагающее варианты как для нынешних, так и для будущих владельцев автомобилей Ford.

Во-первых, это потенциальная мера будет предложена тем, у кого есть кредиты через Ford Credit. Точная природа помощи не указана, но в пресс-релизе по этому вопросу Ford Credit сообщает, что призывает людей обратиться в компанию, чтобы обсудить "потенциальную задержку платежей" для получения помощи.

Чтобы привлечь людей к новой покупке Ford предлагает программу, которая задержит первый платеж на 90 дней для клиентов, которые решили купить новый автомобиль Ford.

"Ford стремится помогать людям, которые полагаются на нас. Спокойствие наших клиентов Ford и Lincoln является нашим главным приоритетом, когда мы работаем над развитием этой вспышки", - сказал Марк Ланев, вице-президент Ford по маркетингу, продажам и обслуживанию в США.

Ford также поручил Фонду Ford Motor Company направить 500 000 долларов некоммерческим группам в юго-восточном Мичигане, которые помогут доставить еду детям и пожилым людям.