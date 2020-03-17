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Компания Porsche рассказала о главных фишках нового 911 Turbo S (Видео)

Компания Porsche рассказала о главных фишках нового 911 Turbo S (Видео)
11:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Презентация новинки 2021 модельного года была отложена из-за короновируса.

Немецкое спортивное купе Porsche 911 в более производительном исполнении Turbo S еще не было официально представлено.

Автопроизводитель решил представить автомобиль в онлайн-режиме – пресс-служба Porsche опубликовала видеоролик, демонстрирующий некоторые технологии, которые делают новую версию 911 Turbo S, которая будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет, такой особенной.

Базовая цена за версию купе будет составлять 203 500 долларов, за версию кабриолет - 216 300 долларов.  

Оба исполнения обновленного 911 Turbo S используют 3,8-литровый рядный двигатель с двойным турбонаддувом и шестью цилиндрами. Видеоролик демонстрирует изменяющуюся геометрию турбины мотора, которая изменяет углы лопаток, чтобы заставить турбины работать более эффективно при различных оборотах двигателя. Силовая установка выдает 640 лошадиных сил (800 Нм).

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Новый 911 Turbo S может разогнаться до 100 км\ч за 2,6 секунды (версия кабриолет) и 2,7 секунды (купе). Максимальная скорость составляет в 330 км/ч.

Porsche оснащает новый 911 Turbo S адаптивными аэродинамическими элементами. Передний сплиттер опускается, заднее антикрыло поднимается. Жалюзи в задней части авто направляют холодный воздух в интеркулеры.

Для повышения безопасности есть новый режим Wet, который обнаруживает воду на дороге и автоматически меняет настройки контроля устойчивости и антиблокировочной системы тормозов.

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Авто, Porsche 911, Компания Porsche, Новинки авто, Porsche 911 Turbo S, 911 Turbo S.
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