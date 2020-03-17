Компания Porsche рассказала о главных фишках нового 911 Turbo S (Видео)

Презентация новинки 2021 модельного года была отложена из-за короновируса.

Немецкое спортивное купе Porsche 911 в более производительном исполнении Turbo S еще не было официально представлено.

Автопроизводитель решил представить автомобиль в онлайн-режиме – пресс-служба Porsche опубликовала видеоролик, демонстрирующий некоторые технологии, которые делают новую версию 911 Turbo S, которая будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет, такой особенной.

Базовая цена за версию купе будет составлять 203 500 долларов, за версию кабриолет - 216 300 долларов.

Оба исполнения обновленного 911 Turbo S используют 3,8-литровый рядный двигатель с двойным турбонаддувом и шестью цилиндрами. Видеоролик демонстрирует изменяющуюся геометрию турбины мотора, которая изменяет углы лопаток, чтобы заставить турбины работать более эффективно при различных оборотах двигателя. Силовая установка выдает 640 лошадиных сил (800 Нм).

Новый 911 Turbo S может разогнаться до 100 км\ч за 2,6 секунды (версия кабриолет) и 2,7 секунды (купе). Максимальная скорость составляет в 330 км/ч.

Porsche оснащает новый 911 Turbo S адаптивными аэродинамическими элементами. Передний сплиттер опускается, заднее антикрыло поднимается. Жалюзи в задней части авто направляют холодный воздух в интеркулеры.

Для повышения безопасности есть новый режим Wet, который обнаруживает воду на дороге и автоматически меняет настройки контроля устойчивости и антиблокировочной системы тормозов.